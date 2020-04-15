В России подтвердили 3388 новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наибольшее число новых вирус-положительных пациентов зарегистрировано в Москве – 1774 человека, в Подмосковье – 272, в Мурманской области – 137, передает РИА «Новости».

Всего в стране зарегистрировано 24 490 заболевших в 84 регионах, сообщает телеграм-канал «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ».

Отмечается, что Мурманская область обогнала Санкт-Петербург (+130 человек) по суточному приросту вирус-положительных пациентов.

Зафиксировано 28 летальных случаев: 11 в Москве, три в Республике Дагестан, два в Московской области, два в Республике Башкортостан, два в Республике Калмыкия, два в Псковской области, один в Санкт-Петербурге, один в Республике Бурятия, один в Пензенской области, один в Тюменской области, один в Белгородской области, один в Астраханской области.

За весь период в России от коронавируса скончались 198 человек.

За сутки от коронавируса выздоровели 292 человека, всего в России выписаны 1986 человек.

Напомним, накануне, 14 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 2774. Таким образом, число новых случаев в сутки возросло на 614.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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