В России подтвердили 2774 новых случая коронавируса

За сутки в России зарегистрировали 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В штабе сообщили, что за сутки в России «подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 2774 в 51 регионе (...) Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 21 102 случая (+15,1%) коронавирусной инфекции в 82 регионах», передает РИА «Новости».

Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 1489, в Подмосковье – 460, Санкт-Петербурге – 121. Кроме того, 97 случаев зарегистрировали в Коми, 68 – в Нижегородской области.

За сутки в России умерли 22 пациента с коронавирусом, за весь период – 170 человек.

Выписали 224 человека, всего выздоровели 1694 пациентов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД