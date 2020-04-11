Первые в России исследования вакцины от коронавируса проведут на 60 добровольцах

Генеральный директор государственного научного Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что первый этап клинических исследований вакцины от коронавируса будет проведен на 60 добровольцах.

«Клинические исследования проводятся на здоровых добровольцах в соответствии с утвержденным протоколом», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на фильм Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на канале «Россия 1».

Максютов сообщил, что группы уже формируются. По его словам, принять участие в исследовании выразили желание очень многие. Многие, по его словам, хотят первыми получить защиту от новой коронавирусной инфекции.

«На первом этапе клинических исследований они будут проведены на 60 добровольцах. Они уже сформированы. И в том числе есть желающие среди самих разработчиков этих вакцин, поскольку они уверены и в эффективности, и в безопасности», – сказал Максютов.

За последние сутки в России подтверждены 1667 случаев новой коронавирусной инфекции в 49 регионах. Выписаны по выздоровлению 250 человек. Всего в стране зарегистрировано 13 тыс. 584 вирус-положительных в 82 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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