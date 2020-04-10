Большинство россиян отказались от встреч с друзьями из-за коронавируса

Большинство россиян отказались от привычки пожимать друг другу руки при встрече и в целом стараются уменьшить число личных контактов на фоне распространения коронавирусной инфекции, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным на сайте ВЦИОМ, 69% россиян решили не пожимать друг другу руки или обниматься: 49% вообще перестали это делать, оставшиеся 20% делают крайне редко. Социологи отмечают, что эта группа по стране выросла на 24 процентных пункта с 26 марта.

В Москве избегают тактильных контактов 77% жителей, 58% категорически перестали это делать. По сравнению с 26 марта это значение увеличилось на 22 п.п.

Абсолютное большинство опрошенных перестали участвовать в личных встречах с друзьями и знакомыми (84%). С 26 марта эта доля выросла на 27 п.п. В Москве изолировались от друзей 90% жителей (+24 п.п. с 26 марта).

Встречи с пожилыми родственниками и знакомыми ограничили 69% россиян, что на 28 п.п. больше, чем 26 марта. В Москве доля тех, кто таким образом беспокоится о безопасности пожилых людей, составила 75%, + 22 п.п. с конца марта.

В два раза больше людей перестали гулять или сократили количество прогулок: 80% против 40% 26 марта. В столице их доля составляет 88% – на 36 п.п. больше, чем две недели назад.

Выходы из дома по важным причинам – поход в магазин, или аптеку, – россияне также сократили. 76% делают это значительно реже или не делают вовсе, эта доля увеличилась на 38 п.п. Не выходят за покупками 82% москвичей, что на 33 п.п. больше, чем 26 марта.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 30 марта и 2 апреля 2020 г. среди 1600 совершеннолетних россиян методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

За минувшие сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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