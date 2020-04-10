Рогозин оценил влияние пандемии на космическую отрасль

Пандемия нового коронавируса весьма негативным образом сказалась на международном сотрудничестве в области освоения космоса, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин подчеркнул, что воздействие коронавируса было «крайне негативным», нарушив обычное взаимодействие с европейскими космическими агентствами и вынудив ввести строгий карантин в инженерных центрах корпорации и на космодроме Байконур.

Комментируя прибытие в минувший четверг членов экипажа «Союза МС-16» на Международную космическую станцию, глава Роскосмоса сказал: «Международный экипаж (российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди) был заранее помещен в условия строгой изоляции от всех внешних контактов, за исключением некоторых специалистов, которые также находятся под строгим медицинским наблюдением».

«Мы отменили все традиционные мероприятия с участием прессы, а город Байконур находится на карантине, где очень внимательно следят за эпидемиологической ситуацией. Все наши сотрудники, сотни человек, прошли тестирование на вирус и получили отрицательный результат, [но] мы отправили домой около 300 специалистов, которые сейчас находятся в карантине», – передает ТАСС со ссылкой на The Financial Times слова Рогозина.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

ВОЗ сообщает, что в мире выявлено 1 млн 436 тыс. 198 случаев заражения (почти 76 тыс. – в Европе, около 455 – в Северной и Южной Америках, почти 116 тыс. – в Западно-Тихоокеанском регионе). Число летальных исходов достигло 85 тыс. 522, из них 61,5 тыс. приходится на Европу, 14,7 тыс. – на Северную и Южную Америки, 3,9 тыс. – на Западно-Тихоокеанский регион. По данным ВОЗ, больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 395 тыс. 30 человек. Далее следуют Испания (146 тыс. 690), Италия (139 тыс. 422), Германия (108 тыс. 202) и Китай (83 тыс. 249).

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД