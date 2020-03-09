В Goldman Sachs не исключили падения стоимости нефти до 20 долларов

Банк Goldman Sachs на фоне паники на нефтяном рынке не исключил падения стоимости барреля нефти до 20 долларов, сообщает Bloomberg.

«ОПЕК и Россия начали нефтяную войну, что может подтолкнуть нефть к падению до 20 долларов за баррель», – приводит текст доклада банка РИА «Новости».

Сложившаяся ситуация, по мнению аналитика Goldman Sachs Дэмиена Курвалина, записку которого цитирует Yahoo Finance, в корне меняет прогнозы для рынков нефти и газа. Производители дешевой нефти будут наращивать поставки, чтобы заставить производителей с более высокими издержками снизить добычу, считает он.

В понедельник утром стоимость майского фьючерса на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE падала до 31,02 доллара за баррель, позднее частично отыграв падение.

Напомним, в пятницу появились данные о провале переговоров ОПЕК+ по снижению добычи нефти. В тот же день цена барреля нефти Brent упала до минимума с 27 июня 2017 года.

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия и ОПЕК будут продолжать сотрудничество в рамках хартии, подписанной 24 странами ОПЕК+ в июне 2019 года. При этом он уточнил, что обязательств по дальнейшему сокращению добычи нефти ни у кого нет, наращивание добычи нефти Россией с апреля, когда заканчиваются ограничения в рамках сделки ОПЕК+, будет зависеть от планов компаний.

В Роснефти участие России в соглашении ОПЕК+ назвали мазохизмом. При этом в «Лукойле» ежедневные потери России от разрыва сделки с ОПЕК оценили в 100-150 млн долларов.

В воскресенье стало известно о планах Саудовской Аравии увеличить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки. Срыв сделки России с ОПЕК уже обвалил акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco, ее капитализация по сравнению с декабрем 2019 года снизилась на 400 млрд долларов.