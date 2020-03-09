Цена барреля нефти Brent упала ниже 34 долларов

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 33,4%, до 33,94 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 01.08 мск. К 01.25 мск Brent частично отыграла падение, цена на фьючерсы поднялась до 35,23 доллара за баррель.

Стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI опустилась на 27,1% – до 32,48 доллара за баррель. В последний раз цена барреля нефти Brent находилась ниже 34 долларов за баррель в феврале 2016 года, передает ТАСС.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

Напомним, в пятницу появились данные о провале переговоров ОПЕК+ по снижению добычи нефти. В тот же день цена барреля нефти Brent упала до минимума с 27 июня 2017 года.

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия и ОПЕК будут продолжать сотрудничество в рамках хартии, подписанной 24 странами ОПЕК+ в июне 2019 года. При этом он уточнил, что обязательств по дальнейшему сокращению добычи нефти ни у кого нет, наращивание добычи нефти Россией с апреля, когда заканчиваются ограничения в рамках сделки ОПЕК+, будет зависеть от планов компаний.

В Роснефти участие России в соглашении ОПЕК+ назвали мазохизмом. При этом в «Лукойле» ежедневные потери России от разрыва сделки с ОПЕК оценили в 100-150 млн долларов.

В воскресенье стало известно о планах Саудовской Аравии увеличить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки. Срыв сделки России с ОПЕК уже обвалил акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco, ее капитализация по сравнению с декабрем 2019 года снизилась на 400 млрд долларов.