В Роснефти назвали участие России в соглашении ОПЕК+ мазохизмом

Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил пресс-секретарь компании Роснефть Михаил Леонтьев.

Леонтьев заявил, что «с точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла», передает РИА «Новости».

«Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи», – сказал он.

Таким образом, по его словам, соглашение не влияет на рынок – объем предложения из-за него не меняется.

«Конечно, даже в текущих условиях можно было бы достигнуть какого-то соглашения с партнерами. Но то предложение, которое было сделано, не было партнерским (...) Просто наши объемы замещаются объемами конкурентов. Это – мазохизм», – подчеркнул Леонтьев.

По его мнению, на первом этапе соглашение ОПЕК+, возможно, и сыграло свою роль, но, скорее, как психологический фактор.

«Но реально содержание сделки в том, что все объемы нефти, которые выбывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК+, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти», – пояснил он, добавив, что помимо США и другие страны, находящиеся вне соглашения ОПЕК+, готовы наращивать добычу.

В воскресенье стало известно, что Саудовская Аравия собралась увеличить добычу нефти из-за срыва сделки между Россией и ОПЕК.

Напомним, сообщалось о провале переговоров ОПЕК+ по снижению добычи нефти. В тот же день цена барреля нефти Brent упала до минимума с 27 июня 2017 года.

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия и ОПЕК будут продолжать сотрудничество в рамках хартии, подписанной 24 странами ОПЕК+ в июне 2019 года.

Он уточнил, что обязательств по дальнейшему сокращению добычи нефти ни у кого нет, наращивание добычи нефти Россией с апреля, когда заканчиваются ограничения в рамках сделки ОПЕК+, будет зависеть от планов компаний.

В министерстве энергетики ОАЭ утверждают, что Россия якобы запросила больше времени на решение о дополнительном сокращении добычи нефти.

В «Лукойле» ежедневные потери России от разрыва сделки с ОПЕК оценили в 100-150 млн долларов.