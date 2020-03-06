Россия запросила больше времени на решение о сокращении нефтедобычи

Россия запросила больше времени на решение о дополнительном сокращении добычи нефти, заявили в министерстве энергетики ОАЭ.

Министры ОПЕК+ по итогам встречи не приняли решения ни о сроках продления сделки, ни о дополнительном сокращении добычи нефти, заявил министр энегретики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, передает ТАСС.

Делегат от Омана по итогу встречи заявил, что ОПЕК+ не имеет «плана б» после провала переговоров.

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Россия и ОПЕК будут продолжать сотрудничество в рамках хартии, подписанной 24 странами ОПЕК+ в июне 2019 года.

Он уточнил, что обязательств по сокращению добычи нефти ни у кого нет, сообщает РИА «Новости». Российский министр добавил, что ведомство не обсуждало с компаниями увеличение добычи нефти, и пояснил, что наращивание нефтедобычи зависит от планов компаний.

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что министры ОПЕК+ могут возобновить переговоры в ближайшие недели.

«Рынку нужно решение о сокращении добычи. В течение ближайших недель, думаю, мы можем провести консультации и принять новое решение», – сказал Зангане.

Он подчеркнул, что ОПЕК не станет сокращать добычу без России.

В пятницу вечером переговоры стран ОПЕК+ в Вене, где планировалось обсуждать дополнительное сокращение нефти из-за коронавируса, провалились.

После этого нефть марки Brent подешевела до 45 долларов за баррель.