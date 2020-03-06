Билл Клинтон объяснил причину интрижки с Моникой Левински

Интрижка с Моникой Левински была для бывшего президента США Билла Клинтона способом «ненадолго отвлечься» от очень тяжелой работы», об этом экс-глава государства рассказал в новом документальном фильме, посвященном бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, сообщает The Daily Telegraph.

Сексуальные отношения с 22-летней стажеркой Моникой Левински Клинтон назвал «непростительной» ошибкой.

Экс-президент заявил, что завел роман с Моникой из-за стресса, вызванного очень непростой работой. «Я подумал, что мог бы представить себе, что делаю нечто чрезвычайно глупое, а потом сделал это», – приводит слова RT.

«Ты чувствуешь, будто плетешься по кругу, словно ты начал бой на 15 раундов, который растянулся на все 30, а тут есть нечто, что может помочь тебе от этого ненадолго отвлечься. Вот так это и происходит... Это ведь не только у меня – у всех, кого ни возьми, в жизни есть стресс, разочарования, ужасы, страхи перед чем бы то ни было», – заявил Клинтон.

Бывший лава США рассказал, что на долгое время пытался справиться с тревожностью, и на сегодняшний день считает себя «абсолютно другим человеком» по сравнению с тем, кем он был 20 лет назад.

Издание отмечает, что изначально, когда пошли слухи об измене Клинтона с Левински, президент все отрицал. Бывший глава Белого дома говорит, что сам признался во всем Хиллари: «Я сказал, что ужасно себя чувствую из-за этого. Мы тогда в последние годы через многое прошли. Я сказал, что моему поступку нет оправданий, это непростительно».

Сама Хиллари Клинтон рассказала, что измена мужа нанесла по ней болезненный удар. «Я не могла в это поверить. Мне было очень больно, я просто не могла поверить», – вспоминает она.

Бывшая первая леди отмечает, что думала о разводе, однако дочь Челси помогла паре сохранить отношения.

В документальном фильме Билл Клинтон извинился перед Моникой Левински: «Я чудовищно себя чувствую, из-за того то жизнь Моники Левински стала определяться только этой историей, это, по-моему, несправедливо. Я на протяжении нескольких лет наблюдал, как она вновь пытается начать жить нормальной жизнью, но здесь уже следует решить, что именно считать нормальным».

Фильм о Хиллари Клинтон состоит из четырех частей, начиная со студенческих лет и заканчивая президентскими выборами 2016 года. Клинтон решилась на съемки фильма, потому что больше не собирается занимать государственные посты.

Ранее Моника Левински выразила желание извиниться за интрижку с президентом перед его супругой Хиллари.