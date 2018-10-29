Моника Левински захотела извиниться перед Хиллари Клинтон

Бывшая сотрудница Белого дома Моника Левински, оказавшаяся в центре сексуального скандала с 42-м президентом США Биллом Клинтоном в 1998 году, выразила готовность извиниться перед женой бывшего американского лидера Хиллари.

«Моим первым публичным заявлением после скандала (…) были слова извинения непосредственно перед Челси (дочь супругов Клинтон – прим. ВЗГЛЯД) и [Хиллари] Клинтон», – заявила Левински в комментарии, опубликованном журналом Vanity Fair.

«И если бы я сегодня лично встретила Хиллари Клинтон, я знаю, что я собрала бы все необходимые силы, чтобы еще раз искренне сказать ей, насколько мне жаль», – добавила она.

В июне сам Билл Клинтон заявил, что отказывается принести личные извинения Монике Левински. Перед этим бывшая стажерка Белого дома рассказала, что переосмыслила события 1998 года. Она рассказала, как провела последние 10 лет своей жизни и что думает о своей связи с бывшим президентом.