МИД призвал россиян учитывать рекомендации в связи с коронавирусом

Министерство иностранных дел призывает российских туристов при планировании путешествий за границу учитывать ранее озвученные рекомендации на фоне коронавируса, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

«В сложившихся условиях российским гражданам и туристам при планировании поездок в зарубежные государства следует учитывать ранее опубликованные рекомендации, а также следить за поступающими новыми вводными российских профильных ведомств, включая МИД России, а также Ростуризма, Роспотребнадзора и так далее», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

Она отметила, что российские загранучреждения продолжают искать возможные новые случаи инфицирования граждан России.

Ранее Ростуризм рекомендовал отказаться от поездок на остров Хоккайдо в Японии.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что ситуация с новым коронавирусом привела к снижению спроса на туры среди россиян по всем направлениям, включая внутрироссийские.

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