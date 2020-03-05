Российская телеведущая заявила о массовом желании россиянок «выйти за богатого»

Ведущая передачи «Давай поженимся» Роза Сябитова заявила, что желание российских женщин выйти замуж «за богатого» стало масштабной проблемой.

Сябитова в своем Instagram сообщила, что в 1995 году был популярен Петр Листерман, «продававший женщин богатым мужчинам». Она отметила, что в тот же период открыла собственное брачное агентство.

«Я же хотела помочь выйти замуж за хорошего мужчину, которому ты не будешь доказывать свою благодарность, что взял тебя с двумя маленькими детьми, и не будешь «продаваться» за это», – добавила ведущая.

По ее словам, сегодня желание женщин выйти замуж за богатого стало «масштабной проблемой».

«Выходит, что время Листермана вернулось снова? И если тогда (таким как Листерман) женщин нужно было уговаривать, то теперь они готовы это делать не только добровольно, но с удовольствием. Что с вами, женщины? Что пошло не так?», – обратилась к подписчицам Сябитова.

Ранее телеведущая Алена Водонаева написала в соцсетях, что нищие россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради денег от материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. В эфире телеканала НТВ Водонаева назвала часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами».