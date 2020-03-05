Минздрав Греции сообщил о 21 новом случае коронавируса

В Греции выявлен 21 новый случай инфицирования коронавирусом, все заболевшие вместе посещали Израиль. Всего в стране подтвержден уже 31 случай заболевания, сообщил представитель министерства здравоохранения Греции профессор Сотирис Циодрас.

Циодрас сообщил, что «в следующие недели мы ожидаем значительного роста случаев заболеваний в нашей стране и во всем мире», передает РИА «Новости».

По его словам, все заболевшие находились в одной группе в поездке в Израиле. Всего заболели 23 человека из этой группы – о двух случаях Минздрав сообщил ранее. Это люди в основном из городов Пелопоннеса.

«У группы путешественников было более 400 контактов. Они проверяются», – добавил представитель минздрава.

Циодрас также сообщил, что принимаются серьезные меры для недопущения быстрого распространения вируса в местных сообществах. Для этого введены экстренные меры профилактики коронавируса в префектурах Ахайя, Илия и Закинтос – на два дня закрываются школы, театры и кинотеатры, музеи и археологические памятники.

Кроме того, в целях профилактики закрыт на 48 часов университет в Ретимно на Крите.

Напомним, о первом инфицированном в Греции стало известно 26 февраля.

Тем временем в Китае жертвами вируса стали более 3 тыс. человек. В Германии вспышку коронавируса назвали пандемией, а в Калифорнии объявили режим ЧС из-за этого заболевания.

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