Самолеты ТОФ провели учения над акваторией Японского моря

Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали на учениях над акваторией Японского моря задачи по поиску и слежению за подлодкой условного противника, сообщила пресс-служба ТОФ.

«В ходе учений экипажи двух противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н отработали над акваторией Японского моря задачи по предназначению – поиск и классификацию, а также слежение за подводными лодками условного противника», – передает ТАСС сообщение ТОФ.

По данным пресс-службы, летчики осуществили комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения с постановкой буев, приемом и анализом передаваемой ими информации.

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