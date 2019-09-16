«Убийца авианосцев» выполнил пуск крылатой ракеты в Тихом океане

Атомный подводный крейсер «Омск» выполнил пуск крылатой ракеты из акватории Тихого океана, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Николай Воскресенский.

По словам Воскресенского, «противокорабельная крылатая ракета «Гранит» на дистанции около 350 километров успешно поразила судно-мишень, имитировавшее надводный корабль условного противника», передает РИА «Новости».

Район стрельб закрывали боевые корабли и вспомогательные суда Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, Войск и сил на Северо-востоке России, а также противолодочные самолеты и истребители МиГ-31 морской авиации флота.

Восресенский напомнил, что ранее флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и ракетная катерная ударная группа в этом же районе провели пуски крылатых ракет «Вулкан» и «Москит», которые поразили цели на дистанциях около 500 километров и 130 километров соответственно.

Напомним, в начале августа атомный подводный крейсер «Омск» проекта 949А «Антей» вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после длительного ремонта с модернизацией на Дальневосточном заводе «Звезда».

Подводные лодки проекта 949А «Антей» – серия советских и российских атомных подводных ракетных крейсеров (ПЛАРК), вооруженных противокорабельными крылатыми ракетами 3М45 (П-700) «Гранит» и предназначенных для уничтожения авианосных ударных соединений, за что получили неофициальное название «убийц авианосцев».

В июне 2017 года вице-премьер России Юрий Борисов, бывший в то время заместителем министра обороны РФ, анонсировал оснащение четырех атомных подлодок Тихоокеанского флота проекта 949А «Антей» крылатыми ракетами «Калибр». Позднее он уточнил, что ТОФ может получить четыре АПЛ «Антей» с «Калибрами» уже к 2021 году.

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