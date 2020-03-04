В Еврокомиссии назвали ситуацию с мигрантами последним шансом для ЕС

Евросоюзу больше нельзя проваливать миграционную политику после ситуации, сложившейся в 2015 году, заявил замглавы ЕК по европейскому образу жизни Маргаритис Схинас, отметив, что у ЕС появился последний шанс создать эффективную миграционную политику.

«Это будет последний шанс. Европа не может дважды провалиться на таком проблематичном вопросе», – передает его слова ТАСС.

Напомним, после обострения ситуации в Идлибе Турция заявила, что прекратит сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу, Анкара объявила об открытии границы с ЕС для беженцев.

К вечеру воскресенья границу Турции с ЕС пересекли свыше 100 тыс. мигрантов. Накануне в Минобороны России заявили, что турецкие власти гонят в сторону границы с Грецией около 130 тыс. беженцев, из которых только треть – граждане Сирии.

Греция также обвинила Турцию в нарушении обязательств перед ЕС по мигрантам.

В Бундестаге призвали власти Германии не допустить повторения наплыва мигрантов.