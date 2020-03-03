Минобороны: Турция гонит в сторону Греции 130 тыс. беженцев

Турецкие власти гонят в сторону границы с Грецией около 130 тыс. беженцев, из которых только треть – граждане Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев.

Он отметил, что в районах у сирийско-турецкой границы находится около 200 тыс. временно перемещенных лиц, из них 85 тыс. человек – в лагерях беженцев. За время проведения Турцией операции «Источник мира» районы традиционного проживания покинули более 135 тыс. человек – большинство из них курдской национальности, передает РИА «Новости».

«В настоящее время власти Турецкой Республики гонят в сторону греческой границы около 130 тыс. беженцев, находившихся до этого во временных лагерях в районе турецко-греческой границы. Две трети из них не являются сирийскими гражданами. Это афганцы, иракцы, граждане африканских стран. Турция выдавливает этих людей в Греческую Республику», – заявил Журавлев.

Он подчеркнул, что Турция насильно заселяет освобожденные курдами территории Сирии этническими туркоманами, что привело к «кардинальному изменению этнического состава населения».

Также, сообщил Журавлев, объективные фактические данные ЦПВС опровергают «любые попытки заинтересованных стран или организаций» использовать ответные действия Сирии против террористов в Идлибе в январе-феврале 2020 года для того, чтобы обвинить Дамаск в «гуманитарном кризисе».

«Данные заявления тенденциозны и абсолютно не соответствуют действительности», – заявил Журавлев.

Ранее премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что беженцы не должны становиться орудием для чьих-то геополитических игр, назвав Турцию «официальным контрабандистом» мигрантов.

Канцлер Германии Ангела Меркель до этого заявила, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не следует оказывать давление на Евросоюз, разыгрывая миграционную карту.

После обострения в Идлибе Турция решила прекратить сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу. Власти Турции объявили об открытии границ с ЕС для мигрантов.

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