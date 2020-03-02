Меркель раскритиковала Эрдогана за использование мигрантов для давления на ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Берлине заявила, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не следует оказывать давление на Европейский союз, разыгрывая миграционную карту, сообщило dpa.

По словам Меркель, турецкий лидер «в настоящее время не ощущает достаточной поддержки», однако даже с учетом этого «абсолютно неприемлемо решать это за счет беженцев». «Беженцы оказались в ситуации, при которой вынуждены идти в направлении границы, и оказались в тупике», – цитирует Меркель ТАСС.

Аналогичную точку зрения выразил глава МИД Германии Хайко Маас. «Мы видим, какую ношу несет на себе Турция, однако страна должна продолжать выполнять обязательств в рамках соглашения с ЕС. Евросоюз делает свой вклад в то, чтобы беженцы содержались [на территории Турции] в достойных условиях. Мы не можем допустить, чтобы они стали предметом геополитической игры», – подчеркнул Маас.

Накануне Греция обвинила Турцию в нарушении обязательств перед ЕС по мигрантам, а также объявила ситуацию на границе исключительной угрозой национальной безопасности.

Напомним, после обострения ситуации в Идлибе Турция заявила, что прекратит сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу. В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о решении открыть границы с ЕС для мигрантов из Сирии. К вечеру воскресенья границу Турции с ЕС пересекли свыше 100 тыс. мигрантов.

В Бундестаге призвали власти Германии не допустить повторения наплыва мигрантов.

Немецкий политолог Александр Рар заявил газете ВЗГЛЯД о неспособности Европы справиться с беженцами из Сирии.