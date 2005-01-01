Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

Толпы беженцев из Турции, общее число которых оценивается в 100 тысяч, начали прорыв в Грецию – после того, как Анкара открыла свою границу. Все как в 2015 году. Но тогда греческие пограничники всех пускали, теперь же – открыли огонь. Есть и первая жертва – пограничники застрелили сирийца (фото: Can Ozer/Global Look Press)

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Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии Подробности...



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