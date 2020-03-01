В Бундестаге призвали власти Германии не допустить повторения наплыва мигрантов

Замглавы фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Торстен Фрай призвал власти Германии задуматься об усилении пограничного контроля и отказе во въезде мигрантам в страну после решения Турции открыть границы для беженцев.

В интервью изданию Die Welt Фрай призвал не допустить повторения ситуации с наплывом беженцев в Германию осенью 2015 года, передает ТАСС.

«Мы это обещали населению, и мы должны принять необходимые меры, чтобы сдержать слово», – подчеркнул замглавы фракции ХДС и ХСС в Бундестаге.

«В конечном счете совершенно ясно, что это означает тщательный контроль и отказ во въезде на германских границах», – указал парламентарий.

Напомним, после обострения ситуации в Идлибе Турция заявила, что прекратит сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу. В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о решении открыть границы с ЕС для мигрантов из Сирии. В тот же день мигранты попытались проникнуть в Грецию, воспользовавшись гранатами со слезоточивым газом турецкого производства. К концу дня Турция пропустила в ЕС свыше 47 тыс. мигрантов. К вечеру воскресенья границу Турции с ЕС пересекли уже свыше 100 тыс. мигрантов.

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