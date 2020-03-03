Греция назвала Турцию «официальным контрабандистом» мигрантов

Беженцы не должны становиться орудием для чьих-то геополитических игр, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, назвав Турцию «официальным контрабандистом» мигрантов.

«Это правительство проводит другую политику в отношении защиты границ. Мы посылаем очень четкий сигнал, что мигранты и беженцы не могут быть использованы в качестве инструмента для геополитических игр. Они настоящие жертвы в такого рода политике. Это подход, который нельзя считать приемлемым», – передает его слова ТАСС.

Он заявил, что происходящее на греческой границе является «международной политической проблемой первостепенной важности».

«Греция показала, что может защищать свои права с помощью оружия в виде законности и решительности. Угрозы Эрдогана не прошли», – заявил Мицотакис.

По его словам, посыл Греции в том, что в Грецию нельзя проникнуть нелегально. С этими словами он обратился к нелегальным мигрантам, скопившимся на греческо-турецкой границе.

«Ни Греция, ни Европа не поддаются на шантаж. Вооружившись законом и логикой, мы победим», – заявил Мицотакис.

Премьер Греции отметил, что Турция отправила тысячи людей на границу, чтобы «добиваться удовлетворения своих требований».

«Она использует их в качестве геополитических рычагов для своих собственных целей. К сожалению, Турция стала официальным контрабандистом мигрантов. Проблема не является как таковой проблемой мигрантов и беженцев, она представляет из себя асимметричную угрозу», – заявил Мицотакис.

Он добавил, что как премьер обязан защищать территориальную целостность своей страны. По его словам, Афины ждут «ощутимой солидарности со стороны от ЕС».

Ранее сообщалось, что Евросоюз направил силы для охраны границы Греции. В понедельник Греция обвинила Турцию в нарушении обязательств перед ЕС по мигрантам.

Канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что президенту Турции не следует оказывать давление на ЕС, разыгрывая миграционную карту.