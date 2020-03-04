Вучич оценил значение «Панцирь-1С» для обороноспособности Сербии

Сербия стала во много раз сильнее благодаря получению российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к гражданам.

«Сербия намного сильнее. Мы укомплектовали наш комплекс «Панцирь-С1». Теперь наша мощь не вдвое, а во много раз сильнее», – передает ТАСС словва Вучича.

Напомним, 22 февраля ЗРПК «Панцирь-С1» прибыли в Сербию.

Вучич заявил, что «Панцирь-С1», полученные из России, усилят Сербию, но вызовут усиление внешнеполитического давления на Белград.

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