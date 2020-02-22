ЗРПК «Панцирь-С1» прибыли в Сербию

Первые зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» прибыли из России на военный аэродром в Сербии, сообщил сербский министр обороны Александр Вулин.

«Сегодня на аэродром «Полковник-пилот Миленко Павлович» в Батайнице прибыла первая часть системы «Пацирь-С1», – передает РИА «Новости» слова Вулина.

Он отметил, что подобное оборонное оружие «единственное в регионе» поможет Сербии поддерживать государственную позицию военного нейтралитета.

В январе сообщалось, что Россия и Сербия договорились о поставке одной батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1», выполнение контракта уже началось.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД