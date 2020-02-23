Президент Сербии приготовился к давлению на Белград из-за покупки «Панцирь-С1»

Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», полученные из России, усилят Сербию, но вызовут усиление внешнеполитического давления на Белград, заявил глава государства Александр Вучич.

По данным президента, доставлены два из шести комплексов по контракту.

«Сербия единственная в регионе имеет ЗРПК «Панцирь-С1», оборонительное оружие, но и оружие, которое делает Сербию сильнее, укрепляет ее военный нейтралитет. Нет сомнений в том, что «Панцири» станут причиной увеличения давления на Сербию», – цитирует РИА «Новости» Вучича.

По словам сербского лидера, именно этот ЗРПК ему рекомендовал президент России Владимир Путин «как хорошо показавший себя в конфликте в Сирии».

«Мы нашли деньги, чтобы не поставить под угрозу размер внешнего долга, экономический рост и факт того, что Сербия – лучшая в регионе по росту экономики», – заявил сербский президент.

Вучич уточнил, что ЗРПК «Панцирь-С1» особенно эффективен против беспилотников, ракет, низко летящих самолетов и вертолетов.

Напомним, в субботу ЗРПК «Панцирь-С1» прибыли в Сербию.

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