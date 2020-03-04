Автоконцерн BMW изменил логотип

Немецкий автоконцерн BMW показал свой новый логотип – у него нет привычной черной заливки круга. При этом синие и белые сектора – символы флага Баварии – остались на месте.

«Новый логотип для новой эры», – говорится в сообщении BMW в Instagram.

В компании пояснили, что новая эмблема должна привлечь молодых покупателей, которые хорошо ориентируются на рынке цифровых технологий.

Старший вице-президент компании Йенс Тимер отметил, что BMW становится «брендом отношений», а новый логотип должен символизировать открытость и ясность, передает ТАСС.

Напомним, в феврале 2019 года BMW оштрафовали на 8,5 млн евро из-за дизельного скандала.