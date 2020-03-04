Президент Грузии обвинила Россию в политике недобрососедства

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в среду в парламенте с ежегодным посланием, обвинила Россию в проведении недобрососедской политики по отношению к ее стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Россия проводит политику непримирения к нашему суверенитету и нашей независимости, эта политика мешает строительству соседеских отношений», – сказала она, говоря о главных вызовах для Грузии.

«Кризисы в нашем регионе в любой момент могут перерасти в масштабные конфликты», – отметила она.

Саломе Зурабишвили также назвала «тяжелейшими вызовами» для Грузии «оккупированные территории» и «ежедневные нарушения прав человека по обе стороны от линии оккупации».

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