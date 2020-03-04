ЕС согласовал продление антироссийских санкций

Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против граждан России, срок действия которых истекает 15 марта, сообщил источник в Совете ЕС.

«На утреннем заседании послов без обсуждения были продлены индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц России еще на шесть месяцев. Теперь решение должно быть формально утверждено Советом ЕС», – передает ТАСС слова источника.

Сообщается также, что страны ЕС согласовали продление на год индивидуальных санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, исключив при этом из черного списка бывших премьер-министра Николая Азарова и министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

В феврале в ЕС задумались о новых санкциях против России.

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