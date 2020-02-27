В ЕС задумались о новых санкциях против России

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении России и Китая в связи с тем, что они якобы причастны к кибератакам, сообщили СМИ.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатический источник, представители стран ЕС намерены начать обсуждение данной возможности на этой неделе. Сначала консультации будут проведены на уровне экспертов. Для введения санкций нужно согласие всех государств Евросоюза, передает ТАСС.

Один из источников агентства отметил, что консультации могут продлиться около двух месяцев. В отношении каких именно физических и юридических лиц могут быть введены санкции, в публикации не уточняется.

Агентство подчеркивает, что получить согласие всех стран ЕС будет трудно, поскольку власти некоторых из них не желают наносить ущерба отношениям с Китаем или рассчитывают на нормализацию отношений с Россией.

Напомним, в МИД заявили, что Москва считает любые односторонние санкции нелегитимными.

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