В Азербайджане ужесточили карантинные меры

Власти Азербайджана утвердили перечень дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса в стране, сообщил оперативный штаб при кабинете министров республики.

«В рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджанской Республики коронавирусной инфекции от людей требуется оставаться в своих домах и квартирах, местах постоянного и временного проживания», – приводит ТАСС сообщение штаба.

Отмечается, что дополнительные меры начнут действовать с 31 марта.

Напомним, 12 марта в Азербайджане зарегистрировали первую смерть от коронавируса. По последним данным, в стране 273 зараженных коронавирусом.

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