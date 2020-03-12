Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Азербайджане

От коронавируса скончалась гражданка Азербайджана, это первый случай смерти от Covid-2019 в этой стране, сообщили в оперативном штабе при правительстве Азербайджана.

«Это гражданка Азербайджана, ранее вернувшаяся из Ирана и помещенная на карантин. У нее был выявлены симптомы коронавирусной инфекции. Была помещена на карантин, но её жизнь спасти не удалось», – передает РИА «Новости» сообщение штаба.

В стране заражены 15 человек, один из них – россиянин.

Ранее Азербайджан закрыл границу с Ираном из-за коронавируса.

В среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.