Ученые из Германии сообщили о возможном прорыве в борьбе с коронавирусом

Ученые из Университета германского Любека, предположительно, смогли добиться крупного прорыва в борьбе с новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19, пишут СМИ.

По данным газеты Donaukurier, публикацию которой передает Deutsche Welle, группа исследователей во главе с профессором Рольфом Хильгенфельдом расшифровала код ключевого энзима, отвечающий за размножение SARS-CoV-2.

Кроме того, ученые разработали ингалируемый ингибитор, эффективно действующий против главной протеазы SARS-CoV-2. Так называемая вирусная главная протеаза Mpro участвует в репликационном механизме коронавируса и, следовательно, отвечает за копирование генетического материала и размножение SARS-CoV-2. Сообщается, что ингибитор уже успешно испытан на мышах и клеточных культурах против родственных коронавирусов.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



«Если нам удастся блокировать главную протеазу, то мы сможем предотвратить репликацию вируса», – заявил профессор Хильгенфельд. При этом он отметил, что для создания препарата на базе ингибитора потребуется несколько лет.

Ранее сообщалось, что в России с участием ученых Российской академии наук разрабатываются три перспективных вакцины.

По данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 634 тыс. 835 человек, число жертв приблизилось к 30 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД