Буттиджич решил поддержать предвыборную кампанию Байдена

Бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич после выхода из предвыборной гонки намерен поддержать бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, претендующего на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года, сообщила The New York Times.

По сведениям источников издания, о своем решении Буттиджич намерен объявить на митинге, который состоится в понедельник в Далласе (штат Техас), передает ТАСС.

Тем временем другому источнику издания стало известно, что сенатор от Миннесоты Эми Клобушар отказалась от дальнейшего участия в предвыборной гонке и решила поддержать кампанию Байдена.

В гонке, помимо Байдена, продолжают участвовать сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, миллиардер Майкл Блумберг, а также член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард.

Накануне бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич решил выйти из предвыборной гонки за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Президент США Дональд Трамп заметил, что решение Буттиджича выгодно Байдену. По его мнению, таким образом демократы решили вывести Сандерса из игры.

Политолог-американист Борис Межуев в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил уверенность, что на Буттиджича надавили, чтобы он не создавал проблем Байдену или Блумбергу.

Газета ВЗГЛЯД рассматривала возможных кандидатов в президенты США от Демократической партии, рассказывала о том, кто такой Пит Буттиджич, а также писала о том, зачем в Америке оживили политический труп Байдена.

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