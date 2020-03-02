Трамп оценил последствия выхода Буттиджича из предвыборной гонки в США

Решение бывшего мэра города Саут-Бенд Пита Буттиджича выйти из борьбы за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии выгоден бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену и приведет к поражению сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, считает американский президент Дональд Трамп.

«Пит Буттиджич выбыл. Все его голоса в «супервторник» уйдут сонному Джо Байдену. Очень подходящее время. Это действительно начало того, что демократы выведут Берни из игры. Опять никакого выдвижения!» – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич решил выйти из предвыборной гонки за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Накануне бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал победу на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Южная Каролина. Неделей ранее сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс обошел Байдена в Неваде.

Газета ВЗГЛЯД рассматривала возможных кандидатов в президенты США от Демократической партии, рассказывала о том, кто такой Пит Буттиджич, а также писала о том, зачем в Америке оживили политический труп Байдена.

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