Буттиджич решил выйти из предвыборной гонки демократов в США

Бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич намерен прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, сообщил представитель политика телеканалам NBC и CNN.

Буттиджич вступил в предвыборную борьбу в апреле 2019 года. В начале февраля ему удалось одержать победу на собраниях партийных активистов в штате Айова, передает ТАСС.

Накануне бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал победу на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Южная Каролина. Неделей ранее сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс обошел Байдена в Неваде.

Газета ВЗГЛЯД рассматривала возможных кандидатов в президенты США от Демократической партии, рассказывала о том, кто такой Пит Буттиджич, а также писала о том, зачем в Америке оживили политический труп Байдена.

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