Эксперт: Уход Буттиджича позволит Байдену победить Сандерса

«На Буттиджича надавили, чтобы он не создавал проблем Байдену или Блумбергу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Так он прокомментировал решение Пита Буттиджича прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

«Кандидат, снимающий свою кандидатуру перед «супервторником», едва ли действует самостоятельно. Скорее всего на Пита Буттиджича оказывалось давление, чтобы он не создавал проблем основным кандидатам – Майклу Блумбергу или Джо Байдену. Сейчас, видимо, решается, на кого их кандидатов будет сделана ставка, а потому нельзя раскалывать голоса демократического истеблишмента», – сказал доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев.

Он добавил, что устранение такой фигуры, как Буттиджич, было совершенно неизбежно. «Но это может привести к далеко идущим последствиям для всей партии. Посмотрим, сможет ли Байден набрать голоса на «супервторнике» и пробиться в основную колею», – рассуждает эксперт.

«До сих пор голосование шло в северных штатах, где набирает силу социалистическое движение – Нью-Гемпшир, Айова, в меньшей степени Невада. Представить себе, что вся Америка проголосует за социалистов, сложно. Скорее всего, истеблишмент сможет получить серьезную победу. Южные штаты должны дать Байдену шанс на реабилитацию. Но столкновение будет трудным», – добавил собеседник.

Говоря о Блумберге, Межуев добавил, что у того много минусов и полностью отсутствует харизма. «На одних только деньгах нельзя победить. А Блумберг – это только деньги. Поэтому я в него не верю», – сказал политолог.

«Думаю, все-таки Байден выйдет в лидеры. Хотя то, что происходит в связи с Сандерсом, очень интересно. Сандерс – это в первую очередь революция колледжей и университетов. Он будет побеждать везде, где большую роль играет студенчество», – отметил эксперт.

Ранее бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич решил выйти из предвыборной гонки за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии.

По мнению президента США Дональда Трампа, решение Буттиджича выйти из борьбы выгодно бывшему вице-президенту США Джо Байдену.

Накануне Байден одержал победу на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Южная Каролина. Неделей ранее сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс обошел Байдена в Неваде.

Газета ВЗГЛЯД рассматривала возможных кандидатов в президенты США от Демократической партии, рассказывала о том, кто такой Пит Буттиджич, а также писала о том, зачем в Америке оживили политический труп Байдена.

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