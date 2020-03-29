Сбежавшую из-под карантина в Коммунарке пациентку задержали

Сбежавшая из инфекционной больницы в Коммунарке женщина найдена и возвращена обратно в медучреждение, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Женщина, у контрой была диагностирована коронавирусная инфекция, сбежала из больницы в Коммунарке. Она пришла домой на Профсоюзную улицу, по дороге ее зафиксировали камеры видеонаблюдения. В настоящее время она найдена и помещена обратно в больницу в Коммунарке», – приводит ТАСС слова источника.

Отмечается, что заболевание у женщины протекает в легкой форме.

Ранее сообщалось, что штраф для граждан за нарушение карантина, если это привело к смерти человека, может составить 300 тыс. рублей, для должностных лиц – 500 тыс. рублей.

Тем временем в МВД сообщили, что в России более 500 человек нарушили режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса.

Премьер Михаил Мишустин говорил, что правительство вводит санкции в виде штрафов для тех физических и юридических лиц, кто, проявляя «редкое легкомыслие», отказывается соблюдать правила карантина.

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