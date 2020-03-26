За нарушение режима самоизоляции к ответственности в России привлечены более 500 человек

В России более 500 человек нарушили режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса, заявили в МВД.

Все нарушители привлечены к административной ответственности, заверили в ведомстве, передает ТАСС.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в проверках соблюдения карантинных мер и режима самоизоляции ежедневно задействованы около 10 тыс. полицейских, сообщает РИА «Новости».

Она добавила, что ведомство в круглосуточном режиме собирает данные о лицах, пересекающих границу России и прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

«МВД России осуществляется мониторинг ситуации, складывающейся на транспортных магистралях, и, в первую очередь, в аэропортах. При необходимости ведомство оказывает содействие консульским учреждениям в перевозке групп иностранных пассажиров, следующих транзитом через Московский авиаузел. Только за минувшие сутки было сопровождено пять групп граждан Казахстана, Таджикистана и Белоруссии, – уточнила Волк.

В четверг премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство вводит санкции в виде штрафов для тех физических и юридических лиц, кто, проявляя «редкое легкомыслие», отказывается соблюдать правила карантина и другие правила, установленные в связи с распространением коронавируса.

Между тем число заразившихся коронавирусом в России выросло до 840 человек. В Москве решено остановить работу парков и мест общепита.

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