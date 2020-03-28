Трамп обещал Европе аппараты ИВЛ

США начнут производить такое количество аппаратов искусственной вентиляции легких, что смогут передать их другим странам, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Он заверил, что США «сделают много аппаратов». По словам Трампа, «в течение следующих 100 дней» США «либо изготовят, либо получат в какой-либо иной форме более 100 тыс. дополнительных единиц», передает ТАСС.

«Я не говорю, что только для нас», – приводит его слова РИА «Новости».

Трамп заявил, что в ИВЛ нуждаются Италия, Испания, Германия – «они все просят аппараты». США «сделают очень много аппаратов и обеспечат свои нужды, но также будут помогать и другим странам», сказал Трамп.

Он отметил, что США «могут помочь Соединенному Королевству».

«В том числе Борису Джонсону. Я спросил его, как он себя чувствует, и первое, что он мне сказал – это то, что им нужны аппараты искусственной вентиляции легких», – сообщил Трамп.

Он подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более 2 трлн долларов, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Это крупнейшие за всю историю США меры по оказанию помощи.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Президент США подписал указ, «наделяющий министерства обороны и внутренней безопасности полномочиями, благодаря которым они могут задействовать компоненты активного резерва вооруженных сил». Власти США смогут «провести мобилизацию медицинских работников».

Поручено привести в готовность резервистов для борьбы с распространением коронавируса.

Трамп сообщил, что вместе с экспертами своей администрации по борьбе с коронавирусом в начале следующей недели примет решение о том, снимать ли санитарные ограничения в некоторых частях страны.

Глава американского государства опроверг сообщения о планах приостановить таможенные пошлины на импортные товары.

Он сообщил, что китайский лидер Си Цзиньпин, в частности, не озвучивал подобных просьб в телефонном разговоре. Обсуждался «опыт, с которым столкнулся Китай» и «все то, что произошло». Китай передаст США «великолепные данные» по коронавирусу, сказал Трамп.

Напомним, Трамп обвинил General Motors в невыполнении обещаний по производству аппаратов искусственной вентиляции легких.

Конгресс США выделил на восстановление экономики более 2 трлн долларов.

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