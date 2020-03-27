Конгресс США выделил на восстановление экономики более 2 трлн долларов

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение из бюджета страны суммы в размере 2,2 трлн долларов для стимулирования экономики в связи с пандемией коронавируса.

Ранее пакет помощи был единогласно одобрен Сенатом. В скором времени документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу, который уже обещал подписать его, как только законопроект окажется у него на столе, передает РИА «Новости».

Как отмечают эксперты, пакет мер включает в себя 350 млрд долларов на поддержку малого бизнеса, отдельные меры по налоговым каникулам для малого бизнеса, 250 млрд на расширенное страхование безработицы. Кроме того, 300 млрд долларов пойдут на прямые выплаты работающим американцам в качестве единовременной поддержки.

Еще 500 млрд долларов пойдут на формирование стабилизационного фонда поддержки предприятий, штатов и городов, которые наиболее пострадают от последствий коронавируса. В том числе там предусмотрены 29 млрд на поддержку пассажирских и грузовых авиаперевозчиков.

Напомним, по мнению МВФ, мировая экономика погрузилась в рецессию и выберется из нее ближе к 2021 году.

Существует мнение, что высокая заболеваемость коронавирусом в США вызвана недостаточной диагностикой заболевания.

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