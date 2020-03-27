Blablacar остановил работу в России

Сервис Blablacar временно приостановил работу в России из-за распространения коронавируса.

«В связи с распространением пандемии COVID-19 в России и в мире, BlaBlaCar решила предпринять очередные упреждающие меры. В ночь с 29-го на 30-е марта компания приостановит работу платформы на территории всей России до дальнейшего уведомления», – заявили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

С начала распространения пандемии сервис, к услугам которого прибегают свыше 25 млн россиян, находится на связи с государственными органами и информировал пользователей о мерах предосторожности, добавили в компании.

«В связи с тем, что пока не удается взять ситуацию под полный контроль и правительство принимает все более жесткие меры по сдерживанию пандемии, BlaBlaCar предпринимает этот упреждающий шаг в борьбе с распространением коронавируса COVID-19», – сказали в пресс-службе.

Напомним, в четверг Blablacar приостановил работу в Москве. В компании заявили, что готовы остановить работу в любом регионе по требованию местных властей.

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