Blablacar решил остановить работу в Москве

Сервис Blablacar приостановит работу в Москве и готов сделать это в других городах по просьбе региональных властей, сообщили в компании.

«Следуя требованиям руководства Москвы, в ночь с воскресенья на понедельник мы приостановим работу сервиса в столице. По запросу региональных властей мы будем готовы применить эту меру и в других городах и областях», – заявили в компании, передает ТАСС.

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 840 человек. В Москве решено остановить работу парков и мест общепита, в правительстве решили ввести штрафы для тех, кто отказывается соблюдать карантин.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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