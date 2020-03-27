В Абхазии введено чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса

И.О. президента Валерий Бганба подписал соответствующий указ, в котором указано ввести чрезвычайное положение ввели в Абхазии с 28 марта по 20 апреля.

«Ввести с 00.00 28 марта чрезвычайное положение на всей территории Республики Абхазия сроком до 00 часов 20 апреля 2020 года», – отмечено в указе, передает ТАСС.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что стало известно о заражении коронавирусом сотрудника администрации Кремля. Тем временем, Мишустин призвал распространить московские меры против коронавируса на всю страну.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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