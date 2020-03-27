Юристы оценили правовой спор РПЦ и администрации Петербурга о запрете посещать храмы

«Можно принимать такие меры в рамках особого правового режима, но такой режим введен не был. Формально церковь права», – сказал газете ВЗГЛЯД специалист по конституционному праву Михаил Краснов. Так он прокомментировал заявление правового управления РПЦ: решение властей Петербурга о запрете посещать храмы противоречит Конституции.

«Ограничение – причем не самих прав, а их осуществления, – происходит в период чрезвычайного положения», – пояснил завкафедрой конституционного права Высшей школы экономики Михаил Краснов. Режим ЧП вводится указом президента и утверждается Советом Федерации, после чего на всей территории России или в отдельных ее местностях начинает действовать федеральный конституционный закон.

«Такую меру, как ограничение прав можно принимать в условиях особого правового режима, но насколько я знаю, такой режим введен не был. Так что формально Церковь права, – констатировал Краснов. – Но я бы не ссылался на 55-ю статью Конституции. В данной статье имеется в виду ограничение права вообще, а в других статьях говорится о том, что можно ограничивать осуществление прав, в частности во время чрезвычайного положения». Это, например прописано в 56-й статье, пояснил юрист.

Накануне правовое управление Русской православной церкви опубликовало на сайте РПЦ заявление. В нем церковные юристы назвали неконституционным решение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова ввести запрет на посещение «объектов или территорий религиозных организаций, за исключением их священнослужителей и персонала». Напомним, что губернатор Петербурга накануне подписал постановление: из-за угрозы распространения коронавируса на выходной неделе будет запрещен прием посетителей в городских ресторанах и посещение парков, а также церквей.

В правовом управлении РПЦ усмотрели в этом нарушение часть 3 статьи 55 Конституции России, согласно которой «право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть ограничено в целях защиты здоровья граждан только федеральным законом».

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«Представители церкви подошли к вопросу формально, без учета объективных обстоятельств», – сказал газете ВЗГЛЯД источник в среде юристов-конституционалистов. Фактически действует режим чрезвычайной ситуации, обусловленный реальной угрозой распространения коронавируса, пояснил собеседник. Решение властей субъекта федерации – в данном случае Санкт-Петербурга основано на предписании Главного государственного санитарного врача города от 26 марта. «Кроме того, ограничение вводится на строго ограниченный срок – с 28 марта по 5 апреля», – отметил источник. Он добавил: «Мы имели возможность наблюдать, к каким последствиям в некоторых странах приводило стремление соблюсти право на свободу перемещения граждан».

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, католическая церковь ранее начала вводить ограничения на посещение храмов верующими – в первую очередь, в пострадавшей от коронавируса Италии. Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео.

Более того, в руководстве самой РПЦ призвали верующих в период распространения коронавируса отказаться от паломничеств и «сидеть дома». Патриарх Кирилл осудил «зловредных людей», называющих себя верующими, и игнорирующих санитарные предписания.

В среду президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Число заразившихся в России превысило 1 тысячу человек, зарегистрировано три летальных случая. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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