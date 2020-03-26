В Петербурге на выходной неделе закроют церкви, парки и рестораны

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому на выходной неделе будет запрещен прием посетителей в городских ресторанах и посещение церквей и парков.

«Запретить деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением доставки заказов на дом, на предприятия и в номера гостиниц», – передает ТАСС текст постановления.

Также будут закрыты объекты розничной торговли – за исключением аптек, продовольственных магазинов и автозаправок.

Кроме того, прописан запрет на посещение религиозных организаций. Исключение – для служителей и религиозного персонала.

Также опубликован список закрываемых парков. В него вошли Летний и Михайловский сады, ЦПКиО имени Кирова, Приморский и Московский парки Победы, Екатерининский и Александровский парки в Пушкине, парки ГМЗ «Петергоф».

Кроме того, приостановлены спортивные мероприятия, групповые занятия и экскурсии, запрещены массовые мероприятия, прекращен доступ в музеи, выставочные залы, зоопарки, театры, концертные залы, кинотеатры. Гражданам старше 65 лет рекомендуется вообще не посещать общественные места в Петербурге.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Число заразившихся в России выросло до 840 человек, зарегистрировано два летальных случая.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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