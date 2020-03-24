В РПЦ призвали верующих отказаться от паломничества во время пандемии коронавируса

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24 марта, вторник  |  Последнее обновление — 15:36  |  vz.ru
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Чем опасна массовая раздача наличных в борьбе с кризисом

Простая раздача денег вряд ли поможет американцамФото: Courier & Press-USA TODAY NETWORK/Reuters
Тысяча долларов в руки каждому гражданину, «раздача денег с вертолета»! Эти и другие подобные меры планируют предпринять власти США (и других стран) в борьбе с вызванным коронавирусом экономическим кризисом. Однако действительно ли подобный рецепт поможет американцам, да и всей мировой экономике?  Подробности...
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В мире растет запрос на защиту и крепкую власть

Обновленная Конституция закрепляет принцип поддержки здравоохранения государствомФото: РИА Новости
Пандемия коронавируса и порожденный ею спад в мировой экономике продемонстрировали способность разных стран мира оказывать помощь своим гражданам в условиях кризиса, доказав, что доступная медпомощь и меры соцзащиты должны быть гарантированы гражданам всегда, особенно в период глобальных угроз. Как нестабильность заставляет людей и государство переосмысливать свои базовые ценности? Подробности...
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Зачем Россия помогает Италии

Еще в советское время между нашими странами сложились «особые отношения»Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
На помощь Италии, буквально задыхающейся под гнетом коронавируса, более благополучная в этом смысле Россия направила 14 самолетов ВКС с медицинским оборудованием и персоналом. Этот жест оценили в Европе, но частью российского общества он был воспринят неоднозначно: нужно ли расходовать ресурсы на страны НАТО, когда они могут понадобиться самим? Нужно, и вот почему.  Подробности...
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Чего Москва ждет от нового президента Абхазии

Аслан Бжания стал символом политического обновления АбхазииФото: Artur Lebedev/АР/ТАСС
В Абхазии в первом туре выбрали пятого по счету президента страны. Им прогнозируемо стал кандидат от объединенной оппозиции Аслан Бжания. Почему представителю оппозиции удалось переиграть своих конкурентов, на какие перемены в жизни страны надеются абхазские избиратели и способен ли новый президент оправдать эти надежды? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Ничто так не успокаивает, как чужая паника

Алексей Алешковский, сценарист
Мы или один народ, независимо от своих идеологических симпатий и антипатий, или враждующие участники бесконечного, бессмысленного и беспощадного ток-шоу, которые нуждаются только в наркотическом хайпе, покуда им не указали на выход. Нам всем нужны ориентиры. Подробности...

Вместо объятий – сильное государство

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Как так получается, что именно в Южной Европе вирус пожинает плоды столь успешно. Откуда столько жертв? Итальянцев (а вместе с ними и других жителей Южной Европы) убивает не столько вирус, сколько сочетание вещей, в которых, как казалось, нет зла. Подробности...
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Сеть поразил вирус хайпожорки

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для того, чтобы привлечь внимание, нужно делать резкие и пугающие высказывания, а главное – оспаривать то, что говорят официальные власти и официальная медицина. Не так важно, с какой позиции. Подробности...
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      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

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              В РПЦ призвали верующих отказаться от паломничества во время пандемии коронавируса

              24 марта 2020, 15:00

              Текст: Елизавета Булкина

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              Верующим следует в период пандемии коронавируса отказаться от паломничества и «сидеть дома», считают в Московском патриархате.

              «Сейчас не самое лучшее время для паломничества. Лучше сидеть дома и ждать, пока пройдет эпидемия. Некоторые монастыри по рекомендации местных властей закрыли доступ для паломников», – сказал РИА «Новости» глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

              Он уточнил, что недавно митрополит Псковский и Порховский Тихон выступил с видеообращением, в котором призвал на время отказаться от поездок в Псково-Печерский монастырь.

              «Считаю, что это очень правильное и ответственное поведение, особенно на фоне той безответственной бравады, которая раздается из уст некоторых священнослужителей», – отметил митрополит.

              Иларион добавил, что до 1 апреля в США из-за вируса  закрыты для паломников Монастыри Православной церкви в Америке (ПЦА).

              «На экстренном заседании Синода Православной Церкви в Америке после совещания с медицинскими экспертами принято Синодальное послание в отношении эпидемии коронавируса. Монастыри закрываются для приема паломников до 1 апреля», – пояснил он.

              Так, епархиальные архиереи призваны осуществлять свое попечение о прихожанах «с учетом позиции государственных властей и принимать в координации с Синодом самостоятельные решения об ограничении числа участников богослужений, сокращении числа богослужений или об их временном прекращении (в случае возможных решений светских властей)».

              «Священный Синод ПЦА снова рассмотрит ситуацию в конце марта», – отметил глава ОВЦС.

              В середине марта Синод Русской православной церкви утвердил санитарные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Так, во время литургии после каждого причастника ложечку должны обтирать пропитанным спиртом платом. А последующую «запивку» – давать каждому причастнику в одноразовой посуде. Также в храмах рекомендовано воздерживаться от целования чаши и рук.

              Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как коронавирус стал испытанием добродетели верующих.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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