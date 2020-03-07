В РПЦ задумались об изменении процедуры причастия из-за коронавируса

Глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что в РПЦ на данный момент не планируют принимать особых мер для защиты от коронавируса, но могут принять их позже.

«Если дело дойдет до каких-то запретов или до каких-то рекомендаций, которым мы обязаны будем следовать, то я не исключаю того, что в каких-то случаях, например, будут использоваться одноразовые ложечки для причастия, как это уже сейчас имеет место, когда, например, священник посещает в больнице тяжелобольного человека, которому (...) предписана полная изоляция, у которого ослаблен иммунитет», – пояснил митрополит в эфире телеканала «Россия-24», передает «Интерфакс».

Он добавил, что на Высшем церковном совете пока решили не издавать указы и постановления, касающиеся коронавируса, в превентивном порядке. В РПЦ планируют реагировать тогда, когда «беда коснется России» или придет в другие страны канонического пространства церкви.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала верующих не целовать иконы, так как китайский коронавирус может сохраняться на предметах в течение нескольких дней. Позже в РПЦ прокомментировали рекомендации ВОЗ.