РПЦ отреагировала на призыв не целовать иконы из-за коронавируса

Церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш) прокомментировал призыв официального представителя Всемирной организации здравоохранения Тарика Язаревича к верующим не целовать иконы. В ВОЗ подчеркивали, что коронавирус на поверхности икон может сохраняться несколько дней.

Иеромонах в комментарии радиостанции «Говорит Москва» отметил, что обычай целовать иконы не имеет отношения к священному таинству. «Те, кто пытается объединить целование икон со святой евхаристией, делают это либо по невежеству, либо по злому умыслу», – сказал он.

По словам священнослужителя, целование икон «не имеет ни малейшего отношения к таинству, это обычай эмоционально нагруженный, эмоционально подкрепленный чем-то».

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«Мы друг друга целуем иногда от радости, а иногда от других чувств. Ни малейшего отношения ни целование икон, ни целование друзей, ни рукопожатие не имеет к святому причастию, которое составляет центральное таинство христианской жизни», – добавил он.

Макарий отметил, что такой ритуал можно заменить или вовсе от него отказаться, чтобы не распространять инфекции.

Напомним, на севере Италии из-за вспышки коронавируса изменили порядок проведения мессы: теперь священники дают хлеб для причастия в руки верующим, а не кладут его прямо в рот.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что у прихожан Русской православной церкви в Италии есть право не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за коронавируса.

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