В РПЦ ответили на требование закрыть храм в Италии из-за коронавируса

У прихожан Русской православной церкви в Италии есть право не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за коронавируса, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

Сославшись на пункт о «гражданском неповиновении» в «Основах социальной концепции» РПЦ (документ утвержден на юбилейном Архиерейском соборе 2000 года), протоиерей заявил, что «если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь», передает «Интерфакс» со ссылкой на эфир телеканала «Спас».

Чтобы избежать конфликта, он посоветовал православным собираться на ночную службу.

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По его мнению, подобные запреты говорят о том, что «правительство совершенно безбожное», и «это начало конца».

Ранее российское посольство в Италии рекомендовало россиянам воздержаться от поездки в регионы, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом – речь идет о Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье.

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