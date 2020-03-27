ЕГЭ предложили перенести на август

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение перенести основной период ЕГЭ на август 2020 года и сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах в связи с пандемией коронавируса.

В письме Чернышова указывается, что «в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, активными и долгосрочными пандемическими вызовами, в целях принятия превентивных мер по сохранению жизни и здоровья школьников, совместно с Институтом прогрессивного образования просим Вас рассмотреть предложение о переносе основного этапа Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, с соответствующей корректировкой сроков федеральной кампании по поступлению в вузы и набору абитуриентов из выпускников школ», передает РИА «Новости».

Отмечается, что согласно оценкам экспертов, уровень дистанционного образования, которое было введено в рамках профилактики заражения, не вполне устраивает школьников и их родителей. Например, эксперты Института прогрессивного образования указывают, что 36% учащихся и 48% родителей из разных регионов России нуждаются в дополнительном времени на повышение уровня итоговых знаний.

«Наша система оказалась не готова к массовому переходу на дистанционное образование, из-за чего многие уроки свелись просто к конспектированию учебных параграфов. Школьники теряют возможность качественно подготовиться к экзаменам. Без переноса ЕГЭ это сильно ударит по общей успеваемости и снизит баллы для поступления», – пояснила директор института Анна Маркс.

Кроме того, авторы инициативы в письме к вице-премьеру отмечают наличие повышенного стрессового фактора на фоне пандемии, препятствующего образовательному процессу.

Институт прогрессивного образования – это общественная организация, объединяющая экспертов в сфере просвещения и науки для повышения качества и доступности системы образования, а также развития образовательных технологий.

Напомним, в расписание ЕГЭ решено внести изменения из-за коронавируса. В данный момент российские школьники находятся на каникулах.

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